Заполненную бетономешалку арестовали на трассе томские приставы

29 Июнь 2020 2020-06-29T06:54:35+03:00

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Весной этого года в отношении жителя областного центра были возбуждены исполнительные производства. Мужчина задолжал по налоговым платежам, общий долг с учетом исполнительского сбора составил 160 тыс. рублей.

- Для того, чтобы заставить гражданина оплатить долг, приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД на 9 единиц, принадлежащему ему автотранспорта – полуприцепы, легковые и специализированные автомобили. В июне один из автомобилей – бетоносмеситель – попал в поле видимости фотокамеры комплекса «Дорожный пристав», который по госномеру определил, что машина принадлежит должнику. Машина была остановлена прямо на трассе, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

В последовавшем разговоре с судебными приставами водитель, а впоследствии и его работодатель настаивали на том, что у транспорта новый владелец, а должник к машине уже не имеет никакого отношения. Однако проверка документов показала, что автомобиль не зарегистрирован на другого собственника.

- Несмотря на уговоры собеседников, приставы наложили на машину арест. Поскольку бетоносмеситель вез материал для строительства дома в деревню Пашино, приставы сопроводили машину до нужного адреса, и дали возможность разгрузиться и залить фундамент, - уточняется в сообщении ведомства.

После этого транспорт планировалось поместить на стоянку для арестованных автомобилей, однако в деревню приехал должник и выразил намерение погасить долг. Налоговые платежи и исполнительский сбор он оплатил в мобильном офисе приставов через терминал по приему наличных денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU