За передачу «синтетики» в тюрьму томич может получить срок

29 Июнь 2020 2020-06-29T06:15:08+03:00

Синтетические наркотики попытался передать другу вышедший на свободу томич, но был взят с поличным. Фото УФСИН России по Томской области.

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Оперативники ЛИУ-1 (лечебно-исправительного учреждения) УФСИН России по Томской области совместно с сотрудниками УМВД задержали с поличным ранее судимого и отбывавшего наказание в этом учреждении 40–летнего томича.

- Гражданин пытался передать на режимную территорию для приятеля наркотики. Исследование ЭКЦ регионального УМВД подтвердило их наличие общей массой 1,29 г. Наркосредства были упакованных в два полиэтиленовых свертка, - пояснили в ведомстве. - Материалы проведенной проверки и заключение эксперта переданы в ОМВД России по Октябрьскому району Томска. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Меру наказания определит суд

Уточним, что статья 228, часть 2, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 3 - 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей, или в размере дохода виновного за период до 3 лет, либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU