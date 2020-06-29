Какие булочки едим: томский Роспотребнадзор отвечает на вопросы жителей

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:50:17+03:00

Грубых нарушений, характерных для "нулевых" годов, томские хлебопеки сейчас не допускают, но иногда все же отступают от нормативов. Фото: Из открытых источников

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- В управлении Роспотребнадзора по Томской области до 6 июля продлится консультирование по вопросам качества, безопасности и сроков годности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции, - рассказали в ведомстве. - Специалисты дадут рекомендации по их выбору, проконсультируют по вопросам нормативных требований, качества и безопасности, срокам годности и условиям хранения хлебобулочных и кондитерских изделий. Томичи узнают, куда писать обращения в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, а также получат разъяснения о работе информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей. Интересующие вопросы можно задавать по телефонам горячей линии: 8 (3822) – 55-01-53, 55-01-56, 60-98-68 в рабочие дни с 8.30 до 17.30; перерыв с 13.00 до 13.45.

Напомним, что эксперты областного управления Роспотребнадзора в первом квартале 2020 года во время одной из проверок качества хлебобулочных изделий нашли ряд нарушений. Они касались санитарного состояния и производственного контроля в пекарнях Томска. Было наложено 7 административных взысканий, общая сумма штрафов составила 65000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU