2020-06-29T05:50:17+03:00
Общество

Какие булочки едим: томский Роспотребнадзор отвечает на вопросы жителей

Консультации по безопасности и качеству продлятся еще неделю
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Грубых нарушений, характерных для "нулевых" годов, томские хлебопеки сейчас не допускают, но иногда все же отступают от нормативов.Грубых нарушений, характерных для "нулевых" годов, томские хлебопеки сейчас не допускают, но иногда все же отступают от нормативов.Фото: Из открытых источников
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- В управлении Роспотребнадзора по Томской области до 6 июля продлится консультирование по вопросам качества, безопасности и сроков годности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции, - рассказали в ведомстве. - Специалисты дадут рекомендации по их выбору, проконсультируют по вопросам нормативных требований, качества и безопасности, срокам годности и условиям хранения хлебобулочных и кондитерских изделий. Томичи узнают, куда писать обращения в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, а также получат разъяснения о работе информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей. Интересующие вопросы можно задавать по телефонам горячей линии: 8 (3822) – 55-01-53, 55-01-56, 60-98-68 в рабочие дни с 8.30 до 17.30; перерыв с 13.00 до 13.45.

Напомним, что эксперты областного управления Роспотребнадзора в первом квартале 2020 года во время одной из проверок качества хлебобулочных изделий нашли ряд нарушений. Они касались санитарного состояния и производственного контроля в пекарнях Томска. Было наложено 7 административных взысканий, общая сумма штрафов составила 65000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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