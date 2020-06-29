Житель Томской области вылил чайник кипятка на своего собутыльника

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:30:44+03:00

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- Прокуратура ЗАТО Северск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя закрытого города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - По версии следствия, в мае 2020 года в ходе совместного распития спиртного между обвиняемым и его знакомым произошла драка. После того, как конфликт был исчерпан, знакомый лег спать. Но обвиняемый, вспомнив свежую обиду, прижал его к дивану и вылил на спину вскипевшую воду из чайника, дважды ударив при этом кулаком в затылок. В результате потерпевший получил множественные ожоги спины и живота.

В ведомстве также уточнили, что мужчина свою вину признал в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Северский городской суд Томской области.

Добавим, что на сегодняшний день максимальная санкция по п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ – лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU