В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие свыше 130 тыс. жителей Томской области
В Томской области за три дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию проголосовало 130 089 человек, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Данные об участниках предоставлены за период с 25 по 28 июня, включая электронное голосование.
- На территории области голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Избирательные участки открыты до 1 июля. Также томичи и жители региона могут голосовать на дому или на официальном портале госуслуг, - уточнили в региональной избирательной комиссии.
Добавим, что сегодня в Томске и области действует, в общей сложности, 773 избирательных участка. Их работа выстроена с учетом противоэпидемических требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU