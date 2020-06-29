2020-06-29T05:29:47+03:00
Общество

В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие свыше 130 тыс. жителей Томской области

До 1 июля на 773 участках могут выразить свое мнение все остальные избиратели
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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На участках для голосования томичам выдают маски, перчатки и индивидуальные ручки для заполнения бюллетеней.На участках для голосования томичам выдают маски, перчатки и индивидуальные ручки для заполнения бюллетеней.Фото: Из открытых источников
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В Томской области за три дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию проголосовало 130 089 человек, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Данные об участниках предоставлены за период с 25 по 28 июня, включая электронное голосование.

- На территории области голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Избирательные участки открыты до 1 июля. Также томичи и жители региона могут голосовать на дому или на официальном портале госуслуг, - уточнили в региональной избирательной комиссии.

Добавим, что сегодня в Томске и области действует, в общей сложности, 773 избирательных участка. Их работа выстроена с учетом противоэпидемических требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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