С 1 июля томичи не смогут расплачиваться картами с истекшим сроком действия

29 Июнь 2020 2020-06-29T04:36:06+03:00

Большинство банковских офисов перешло на стандартный режим работы, так что послабления отменяются. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Банк России объявил о снятии с 1 июля 2020 года некоторых мер, введенных в условиях пандемии коронавируса. Так, клиенты банков больше не смогут использовать карты с истекшим сроком действия, говорится в пресс-релизе регулятора.

Напомним, ЦБ разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек, в апреле. До этого принимать просроченные пластиковые карты банкам рекомендовали платежные системы Visa, Mastercard и «Мир».

Однако теперь продлевать это право ЦБ не намерен: «Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы», – сказано в сообщении.

При этом банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов, если срок действия их паспорта истек. До той же даты для граждан сохранится возможность открывать банковские счета без личного присутствия при условии, что целью открытия является осуществление или получение социально значимых платежей.

Возможность открывать счета без личного присутствия сохранится также для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, но только если счета нужны для получения ими кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Кроме того, Банк России с 1 июля возобновит инспекционные проверки банков, одновременно прекратится действие послабления в отношении отчетности финансовых организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU