2020-06-29T04:28:40+03:00
Общество

Глаза в глаза: томские абитуриенты общаются с представителями ТУСУРа в видеочате

Новый формат призван сокращать социальную дистанцию во время пандемии
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Общаясь в видеочате, поступающие в ТУСУР могут напрямую задать свой вопрос и представителям приемной комиссии, и будущим преподавателям.Общаясь в видеочате, поступающие в ТУСУР могут напрямую задать свой вопрос и представителям приемной комиссии, и будущим преподавателям.
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- В режиме видеосвязи абитуриенты и родители вчерашних школьников смогут задать любые интересующие вопросы представителям факультетов и членам приемной комиссии, - пояснили представители пресс-службы ТУСУРа (Томского университета систем управления и радиоэлектроники). - Приемная кампания 2020 года в своем роде уникальна. Впервые она полностью проводится в дистанционном формате. Однако при всем удобстве у нее есть один существенный недостаток: абитуриенты лишены возможности живого общения с представителями факультетов выбранного вуза. ТУСУР решил максимально сократить социальную дистанцию, которую мы все вынуждены соблюдать из-за сложной эпидемиологической ситуации, с помощью видеочата с приемной комиссией.

В вузе уточнили, что видеочат – это, пожалуй, максимально короткий путь к знакомству с интересующими направлениями подготовки с помощью видеороликов, онлайн-встреч со специалистами, удобная возможность задать интересующие вопросы представителям факультетов в формате живого общения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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