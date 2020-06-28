2020-06-28T15:26:12+03:00
Происшествия

Девушка хотела заработать на букмекерских ставках и лишилась 30 000 рублей

Мошенники выманивали деньги порциями
ИГОРЬ ТЮРИН
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Мошенники совершенствуют технику обманаМошенники совершенствуют технику обманаФото: из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих гражданке 1996 года рождения.

По предварительной информации, потерпевшую заинтересовало сообщение на одном из популярных интернет-сайтов о том, как можно быстро и много заработать на ставках, а также на раскрутках своих счетов. Также было сказано, что участникам гарантировано получение стабильного дохода, который будет в последующем составлять более 200% от изначально вложенных средств. Менеджер сайта рассказал, что для получения прибыли необходимо открыть виртуальный счет с помощью электронной платежной системы и перевести денежные средства в сумме от 5000 рублей на первую ставку.

Девушка написала о своем желании заработать на ставках, и менеджер пояснил, что необходимо внести денежные средства в сумме 970 рублей в качестве залога для резервирования нового аккаунта, и прислал номер банковской карты. Потерпевшая перевела деньги на счет злоумышленника. Далее, указав свои паспортные данные, потерпевшая зарегистрировала виртуальный счет с помощью электронного кошелька, и, переведя на счет банковской карты 19 030 рублей, якобы пополнила баланс счета.

На следующий день менеджер написал, что «раскрутка денег» прошла успешно, но так как сумма вышла больше 350 000 рублей, необходимо оплатить гарант, то есть отдать 30% от указанной суммы, иначе невозможно будет вывести денежные средства. Потерпевшая осуществила перевод денежных средств в размере 10 000 рублей на банковскую карту незнакомца, якобы оплатив гарант от букмекерской конторы. После чего менеджер написал, что деньги поступят на счет девушки в течение дня. Спустя некоторое время злоумышленник удалил переписку и заблокировал доступ к группе.

Таким образом, общая сумма ущерба в результате мошеннических действий составила 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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