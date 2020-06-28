Коронавирус в Томске: еще 55 жителей области заразились COVID-19
Общее число заболевших достигло 2 144
Число заболевших в Томской области увеличиваетсяФото: из открытых источников
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Сегодня, 28 июня, в Томской области выявлены 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2 144 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 6 791 заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионах, 104 пациентов скончались, 5 735 выздоровели.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 634 437 человек, 9 073 умерли, 399 087 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU