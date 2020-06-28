2020-06-28T08:31:09+03:00
Умный город

Иностранные студенты ведут в соцсетях страницы Томского госуниверситета на пяти языках

Они рассказывают в Instagram и Facebook о вузе и городе Томске
ИГОРЬ ТЮРИН
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Народы мира узнают о ТГУ и Томске на своих родных языкахНароды мира узнают о ТГУ и Томске на своих родных языкахФото: из открытых источников
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Так университет дает иностранным студентам и абитуриентам возможность больше узнать о жизни ТГУ и Томска в целом. Сейчас ведутся странички в Instagram и Facebook на турецком, индонезийском, арабском, французском языках, а также дополнительно на английском – рассчитанные на индийскую аудиторию, сообщает пресс-служба вуза.

Идея о том, чтобы иностранные студенты вели странички в соцсетях на своих родных языках, появилась достаточно давно, но не было понимания, как эту деятельность поощрять, поясняет начальник отдела по рекрутингу и документационному сопровождению иностранных обучающихся Управления международных связей ТГУ Наталья Жадовец. В связи с распространением коронавируса и объявлением режима самоизоляции многие иностранные студенты оказались в сложной финансовой ситуации и заинтересовались возможностью подработки, и тут идея с соцсетями обрела свою жизнь, благодаря бирже UniProfi.

Студенческая онлайн-биржа ТГУ UniProfi начала работу в апреле 2020 года. Она была создана для поддержки учащихся, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. С момента открытия на биржу отправили резюме 1702 томских студента. В свою очередь, списки вакансий формируют и университеты, они указывают, какую помощь могут оказать обучающиеся. К проекту присоединились Союз детских организаций Томской области «Чудо», Томская еврейская община, «Волонтеры Конституции 70», администрация Томской области, городские школы, ТОИПКРО и «Кванториум». Этим организациям требовались цифровые ассистенты, дизайнеры, фотографы, видеографы, копирайтеры, менеджеры социального проекта.

– Большинство студентов с воодушевлением отнеслись к такому виду деятельности – рассказывать о своем университете, о собственном опыте обучения в нем, о Томске и местных традициях. Странички были созданы в мае, и уже есть потенциальные абитуриенты, которые через них интересуются условиями поступления, – рассказала Наталья Жадовец.

Контент придумывают сами студенты. На данный момент наиболее популярные странички – на индонезийском и арабском языках. Там уже более 50 и более 270 подписчиков соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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