2020-06-28T07:28:34+03:00
Происшествия

Томичка за деньги прописала в квартире родственницы 17 иностранных граждан

Суд рассмотрит уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов
ИГОРЬ ТЮРИН
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"Резиновые" квартиры множатся по всей стране"Резиновые" квартиры множатся по всей странеФото: из открытых источников
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Прокуратура Кировского района г. Томска утвердила обвинительный акт в отношении ранее судимой 41-летней томички, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), сообщает пресс-служба силового ведомства.

По версии дознания, обвиняемая организовала себе источник дохода в виде систематического получения от иностранных граждан денежного вознаграждения за фиктивную постановку их на учет по месту пребывания в Томском районе. С этой целью обвиняемая предоставляла в отдел по вопросам миграции документы, свидетельствующие о пребывании в квартире ее бывшей свекрови иностранных граждан. Фактически эти граждане никогда в данном жилом помещении не проживали, при этом ни собственник квартиры, ни сама обвиняемая не имели намерения вселять указанных лиц в это жилое помещение.

Свою вину в совершении инкриминируемого ей деяния обвиняемая признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Кировского судебного района г. Томска.

Одновременно в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой в пользу Российской Федерации денежных средств в размере 10,2 тыс. рублей, полученных ею в результате преступных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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