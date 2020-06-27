67-летний водитель маршрутки в Томске сбил пенсионерку возле остановки
Пожилую женщину с травмами доставили в больницу
фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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ДТП произошло сегодня, 27 июня, около 11 часов утра, на ул. Елизаровых, 2.
- По предварительной информации, водитель, 1953 года рождения, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ 3205», при совершении маневра на остановочном комплексе, совершил наезд на женщину пешехода 1959 года рождения, -сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
В результате происшествия пожилая женщина доставлена с травмами в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, и просят откликнуться очевидцев по телефону: 8(3822) 664-422.
ИСТОЧНИК KP.RU