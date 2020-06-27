2020-06-27T10:48:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: еще 58 жителей области заразились COVID-19

Общее число заболевших достигло 2089
Алиса Селезнева
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В Томской области продолжает расти число заболевших COVID-19В Томской области продолжает расти число заболевших COVID-19Фото: из открытых источников
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Сегодня, 27 июня, в Томской области выявлены 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2089 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6852 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 188 пациентов скончались, 9200 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 627 646 человек, 8969 умерли, 393 352 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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