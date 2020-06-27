2020-06-27T10:06:52+03:00
Общество

Профессор СибГМУ вошла в состав редколлегии авторитетного зарубежного журнала

Ольга Федорова – единственный в России ученый, получивший такое предложение
Антонина Ленская
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Ученые СибГМУ стремятся к узнаваемости вуза на международной академической арене.Ученые СибГМУ стремятся к узнаваемости вуза на международной академической арене.Фото: из открытых источников
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Декан лечебного факультета СибГМУ, доктор медицинских наук, профессор Ольга Федорова стала членом редакционной коллегии зарубежного высокорейтингового журнала PLoS Neglected Tropical Diseases.

Приглашение присоединиться к команде PLoS Community Journals поступило ей лично от главных редакторов журнала – Пола Бриндли и Шадэна Камхави. На сегодняшний день профессор СибГМУ является единственным российским ученым в составе постоянной редакционной коллегии журнала.

Исследовательский коллектив Ольги Федоровой, который изучает эпидемиологию описторхоза, а также его взаимосвязь с хроническими неинфекционными заболеваниями, сотрудничает с научным журналом PLoS NTD на протяжении нескольких лет. За это время ученые СибГМУ неоднократно публиковали в издании результаты своих исследований, выполненных совместно с зарубежными партнерами.

PLoS Neglected Tropical Diseases издается в США и является авторитетным научным журналом первого квартиля (то есть с наиболее высоким уровнем цитируемости). Издание включено в международную реферативную базу данных и систему цитирования Scopus. Среди основных предметных областей – медицина, сельскохозяйственные и биологические науки, биохимия, генетика и молекулярная биология.

ИСТОЧНИК KP.RU

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