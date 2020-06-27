2020-06-27T08:34:45+03:00
Недвижимость

По проекту «Аренда за рубль» в Томске выставили на торги 11 старинных домов

Аукцион по продаже права льготной аренды этих объектов состоится 13 июля
Антонина Ленская
Поделиться:
Большинство старинных зданий, выставляемых на торги, сейчас находится в плачевном состоянии.Большинство старинных зданий, выставляемых на торги, сейчас находится в плачевном состоянии.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Томске по проекту «Аренда за рубль» выставлены на торги 11 исторических домов. Аукцион по продаже права льготной аренды этих объектов сроком на 49 лет с условием восстановления их исторического облика состоится 13 июля. Подать заявку на участие можно до 10 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

В областном центре в рамках проекта «Аренда за рубль» инвесторам с 2016 года передано уже 30 домов, в том числе памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия. Программа стала действенным инструментом для сохранения и восстановления исторического наследия Томска, считают городские власти.

Льготная арендная плата для участников проекта устанавливается поэтапно, по мере выполнения восстановительных работ. Так, после заключения договора по результатам торгов в течение первых двух лет льготная арендная плата за землю составит 0,1% от рыночной. После выполнения проектной документации стоимость аренды дома сокращается в 10 раз, а льготная арендная плата за землю продлевается еще на два года. Наконец, после выполнения ремонта и реставрационных работ льгота на землю распространяется на весь оставшийся срок аренды, то есть на 49 лет. При этом стоимость аренды восстановленного дома становится номинальной – всего один рубль. Согласно информации, размещенной на сайте муниципальных торгов, по проекту «Аренда за рубль» мэрия Томска предлагает дома по ул. Советской, 8б и 8; Пушкина, 28а; Шишкова, 6 и 8; Гоголя, 50/1 и 18/1; Никитина, 2а; Центральной, 9; М. Горького, 30; пер. Кононова, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новом респираторном госпитале под Томском осталось 30% свободных мест
67-летний водитель маршрутки в Томске сбил пенсионерку возле остановки
МЧС: в ближайшие сутки томичей ждут очень сильный ветер и ливни
Коронавирус в Томске: еще 58 жителей области заразились COVID-19
Профессор СибГМУ вошла в состав редколлегии авторитетного зарубежного журнала
По проекту «Аренда за рубль» в Томске выставили на торги 11 старинных домов
Водитель сбил пешехода на парковке у «Ленты» в Томске и скрылся
Среди жителей Томской области больше всего алкоголиков в возрасте 40+
В Томской области подведены итоги Губернаторской литературной премии
Более 100 изобретений и полезных моделей запатентовали в Томском политехе за 2 года
В Томске мобилизованы городские службы для устранения последствий непогоды
Иномарка въехала в столб в Томске, водитель попал в больницу
В Томске эксперты проверили состояние пустующего памятника архитектуры
На севере Томской области авиапожарные потушили большой лесной пожар
В Томске главный проспект будет засажен липами и высокими кустарниками
Почти 700 километров теплосетей будет отремонтировано в Томске в 2020 году
Коронавирус в Томске: еще 63 жителя области заразились COVID-19
Томские предприниматели, торговавшие «жучками» для прослушки, пойдут под суд
Томские депутаты узаконили бесплатные обеды для младших школьников
Томичка откликнулась на вакансию в Интернете и лишилась 4,5 тыс. рублей
21-летний водитель Toyota сбил ровесника- пешехода в центре Томска