По проекту «Аренда за рубль» в Томске выставили на торги 11 старинных домов

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:34:45+03:00

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В Томске по проекту «Аренда за рубль» выставлены на торги 11 исторических домов. Аукцион по продаже права льготной аренды этих объектов сроком на 49 лет с условием восстановления их исторического облика состоится 13 июля. Подать заявку на участие можно до 10 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

В областном центре в рамках проекта «Аренда за рубль» инвесторам с 2016 года передано уже 30 домов, в том числе памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия. Программа стала действенным инструментом для сохранения и восстановления исторического наследия Томска, считают городские власти.

Льготная арендная плата для участников проекта устанавливается поэтапно, по мере выполнения восстановительных работ. Так, после заключения договора по результатам торгов в течение первых двух лет льготная арендная плата за землю составит 0,1% от рыночной. После выполнения проектной документации стоимость аренды дома сокращается в 10 раз, а льготная арендная плата за землю продлевается еще на два года. Наконец, после выполнения ремонта и реставрационных работ льгота на землю распространяется на весь оставшийся срок аренды, то есть на 49 лет. При этом стоимость аренды восстановленного дома становится номинальной – всего один рубль. Согласно информации, размещенной на сайте муниципальных торгов, по проекту «Аренда за рубль» мэрия Томска предлагает дома по ул. Советской, 8б и 8; Пушкина, 28а; Шишкова, 6 и 8; Гоголя, 50/1 и 18/1; Никитина, 2а; Центральной, 9; М. Горького, 30; пер. Кононова, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU