2020-06-27T08:14:10+03:00
Происшествия

Водитель сбил пешехода на парковке у «Ленты» в Томске и скрылся

Теперь его ищет разыскивают полицейские и просят откликнуться очевидцев
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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26 июня около 14 часов 45 минут на улице Елизаровых, 13 на парковке торгового комплекса «Лента» неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя совершен наезд на мужчину-пешехода, - сообщает пресс-служба УМВд по Томской области.

- Водитель, в нарушение Правил на своем автомобиле скрылся с места ДТП. В результате происшествия мужчина-пешеход, 1962 года рождения, доставлен в медицинское учреждение. Требуется помощь очевидцев», - говорится в сообщении.

Свидетелей данного происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в дежурную часть ГИБДД: 66-44-22, 66-44-24. Можно обратиться лично по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318.

ИСТОЧНИК KP.RU

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