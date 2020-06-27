2020-06-27T06:57:58+03:00
Общество

Среди жителей Томской области больше всего алкоголиков в возрасте 40+

На учете наркологов состоят свыше 6 тыс. томичей, страдающих тягой к «зеленому змию»
Алиса Селезнева
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Хроническим алкоголизмом, по официальным данным, страдают свыше 6 тыс. томичей.Хроническим алкоголизмом, по официальным данным, страдают свыше 6 тыс. томичей.Фото: из открытых источников
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- По данным на 1 апреля 2020 года на учете Томского областного наркологического диспансера состоят 9770 жителей региона. Из них страдающих алкоголизмом – 6 367, наркотической зависимостью – 2048, - рассказал журналистам на пресс-конференции в «РИА-Томск» главный врач диспансера Дмитрий Абрамов.

Брифинг состоялся 26 июня, в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

- В Томской области в 2019 году общая заболеваемость хроническим алкоголизмом снизилась на 2,8 % по сравнению с 2018 годом. Но при этом наблюдается увеличение числа впервые выявленной заболеваемости жителей региона алкоголизмом на 13,4 %. Больше всего хроническим алкоголизмом страдают люди в возрасте от 40 до 59 лет. На их долю приходится 53%. По наркотической зависимости показатели немногим выше прошлогоднего уровня - на 1,5%. - рассказал главврач наркодиспансера. Основная доля страдающих наркоманией приходится на пациентов в возрасте 29-30 лет (больше 60%).

По общей заболеваемости хроническим алкоголизмом Томская области среди регионов Сибири находится на предпоследнем месте. Лидерами по потреблению алкоголя являются Алтайский край и Республика Хакасия. Самый благополучный в этом плане сибирский регион – Новосибирская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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