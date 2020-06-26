В Томской области подведены итоги Губернаторской литературной премии
В этом году победителями стали Д. Барчук, Г. Скарлыгин и Т. Занин
Губернатор поддержал томских писателейФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
В номинации «Проза» лауреатом премии стал Дмитрий Барчук с романом «Занесенные снегом», в номинации «Поэзия» – Геннадий Скарлыгин с книгой «Стихотворения», в номинации «Дебют» – Тимофей Занин со сборником стихов «Мы люди и этим похожи», сообщает пресс-служба администрации региона.
Губернаторская литературная премия учреждена в 2015 году, объявленном в России Годом литературы.
Премия вручается поэтам и писателям за художественные и историко-краеведческие работы. Один из важных критериев оценки – произведения должны быть созданы на основе томского материала.
ИСТОЧНИК KP.RU