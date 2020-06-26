В Томской области подведены итоги Губернаторской литературной премии

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:36:20+03:00

В этом году победителями стали Д. Барчук, Г. Скарлыгин и Т. Занин

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В номинации «Проза» лауреатом премии стал Дмитрий Барчук с романом «Занесенные снегом», в номинации «Поэзия» – Геннадий Скарлыгин с книгой «Стихотворения», в номинации «Дебют» – Тимофей Занин со сборником стихов «Мы люди и этим похожи», сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернаторская литературная премия учреждена в 2015 году, объявленном в России Годом литературы.

Премия вручается поэтам и писателям за художественные и историко-краеведческие работы. Один из важных критериев оценки – произведения должны быть созданы на основе томского материала.

ИСТОЧНИК KP.RU