Более 100 изобретений и полезных моделей запатентовали в Томском политехе за 2 года

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:21:04+03:00

В 2019-м году доходы от этой деятельности составили 590 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

27 июня в России отмечается профессиональный праздник – День изобретателя и рационализатора. Томский политехнический университет за 2019-2020 годы (по состоянию на апрель 2020 года) получил более 100 патентов на изобретения и полезные модели, информирует пресс-служба вуза.

По данным отдела правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности ТПУ, с 1 января по 31 декабря 2019 года Томский политех получил 91 патент – 83 на изобретения и 8 на полезные модели. При этом авторами наибольшего количества патентов – 23 – являются сотрудники Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности.

К примеру, в 2019 году была запатентована методика автоматизированного неразрушающего контроля качества крупногабаритных деталей с помощью ультразвука. Ее главная особенность в том, что в процессе контроля не нужно погружать деталь в ванну с жидкостью, как при традиционных методиках. Это делает всю процедуру контроля значительно проще и дешевле.

«Кроме того, в 2019 году Томский политех получил 54 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Также была подана одна международная заявка по договору о патентной кооперации PCT на средство, обладающее противоинсультным действием», – уточнили в отделе правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.

В 2020 году (по состоянию на апрель) политехники получили 24 патента на изобретения и полезные модели. Согласно статистическим данным, авторами наибольшего числа из них – по шесть – являются сотрудники Инженерной школы энергетики и Инженерной школы ядерных технологий.

Также эксперты отмечают, что патенты политехников в 2019-2020 годах касались изобретений и полезных моделей в следующих областях: фармацевтика, медицинская техника, технологические процессы (формовка, транспортировка, перемешивание), неорганическая и органическая химия, органические молекулярные соединения, нефтяная промышленность, биохимия, металлургия, бурение и горное дело и других.

«В Томском политехническом университете действует 39 лицензионных договоров, в том числе в 2019 году договоры были заключены на два изобретения, шесть программ для ЭВМ, два ноу-хау и 14 методик. Лицензиатами являются, например, «Газпромнефть-Восток», «НПО Редвилл», «Технологии Сибири» и другие. Всего за 2019 год доходы от результатов интеллектуальной деятельности политехников составили 590 тысяч рублей (дивиденды, роялти, лицензионные платежи)», – говорят в отделе правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU