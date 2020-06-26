2020-06-26T13:56:29+03:00
Происшествия

В Томске мобилизованы городские службы для устранения последствий непогоды

На территории областного центра произошли отключения электроэнергии
ИГОРЬ ТЮРИН
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Каждый сильный ветер приносит горожанам неприятностиКаждый сильный ветер приносит горожанам неприятностиФото: из открытых источников
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Днем 26 июня бригады коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций занимаются ликвидацией последствий усиления ветра. Они приступили к работе сразу по окончанию ливня с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации городской «Оперативно-дежурной службы», диспетчеры приняли сообщения об аварийном отключении электроснабжения в мкр. Степановка, пос. Геологов, Просторный и дер. Аникино. Вопрос возобновления подачи ресурсов населению находится на контроле администрации Кировского района. В настоящее время специалисты ООО «Горсети» проводят подключение по резервным схеме.

Бригады «ТомскСАХ» объезжают улицы первой и второй категории, выявляя поврежденные тополя или ветки деревьев. В случае обнаружения они будут распилены и оперативно вывезены с проезжей части и тротуаров. Подрядчики районных администраций работают на улицах третьей категории.

Подрядчик ДДДиБ в случае необходимости выполнит прочистку ливневых стоков на участках улично-дорожной сети.

Дежурная смена «Оперативно-дежурной службы Томска» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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