Иномарка наехала на столб на Иркутском тракте в Томске, водитель попал в больницу
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП
Иномарка врезалась в столб на Иркутском трактеФото: из открытых источников
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В Томске водитель автомобиля Subaru Forester наехал на осветительную опору на Иркутском тракте 39/1, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Авария произошла 26 июня около 15 часов 15 минут.
После ДТП мужчина с травмами доставлен в больницу.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU