2020-06-26T13:24:57+03:00
Происшествия

Иномарка наехала на столб на Иркутском тракте в Томске, водитель попал в больницу

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП
ИГОРЬ ТЮРИН
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Иномарка врезалась в столб на Иркутском трактеИномарка врезалась в столб на Иркутском трактеФото: из открытых источников
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В Томске водитель автомобиля Subaru Forester наехал на осветительную опору на Иркутском тракте 39/1, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Авария произошла 26 июня около 15 часов 15 минут.

После ДТП мужчина с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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