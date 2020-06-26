Коронавирус в Томске: еще 63 жителя области заразились COVID-19
Общее число заболевших достигло 2031
Число заболевших коронавирусом томичей превысило 2000.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 26 июня, в Томской области выявлено 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2031 подтвержденный случай.
За последние сутки в стране выявлено 6800 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 176 пациентов скончались, 8988 выздоровели.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 620794 человека, 8781 умер, 384 152 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU