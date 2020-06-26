Томские предприниматели, торговавшие «жучками» для прослушки, пойдут под суд

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:08:54+03:00

Они попались с поличным при незаконной продаже спецустройств

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Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Основанием для возбуждения дела послужили материалы регионального УФСБ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в июне 2020 года сотрудники двух томских коммерческих организаций незаконно, не имея соответствующей лицензии, через Интернет- сайт продали техническое устройство, предназначенное для негласного получения и регистрации акустической информации. В роли « покупателя» выступил сотрудник регионального УФСБ, действовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведен обыск в офисе томской коммерческой организации, в ходе которого изъято 172 изделия, которые могут быть отнесены к специальным техническим средствам,- говорится в сообщении регионального СК.

Также по поручению следователя в Москве на складе коммерческой организации произведен обыск, в результате которого изъято 330 аналогичных технических средств. Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU