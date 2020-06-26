Томские депутаты узаконили бесплатные обеды для младших школьников

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:45:40+03:00

Вопрос с финансированием бесплатного питания в муниципальных школах пока не решен. Фото: из открытых источников

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Депутаты Законодательной Думы Томской области на очередном собрании 25 июня внесли изменения в законодательство, которые позволят выделить средства на финансирование бесплатных обедов в школах регионального подчинения.

Как сообщалось ранее, с сентября 2020 года по инициативе президента РФ все учащиеся с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены бесплатным питанием. Источником финансирования школьных обедов станут бюджеты всех уровней – от федерального до муниципального. В Томской области на реализацию инициативы главы государства потребуется порядка 800 млн рублей в год, сообщил председатель думского комитета по труду и социальной политике Леонид Глок.

– Сегодня мы приняли решение, которое позволит финансировать школьное питание для детей с 1-го по 4-й класс только в областных образовательных организациях. Вопрос с финансированием муниципальных образовательных организаций (а их большинство) пока не решен. Правительство затягивает этот вопрос, и мы пока не можем гарантировать, что такое питание с 1 сентября в школах будет, – сказал депутат.

В настоящее время в первых-четвертых классах в Томской области обучаются 52,7 тыс. человек. Пока благодаря решению, принятому депутатами, бесплатное питание гарантированно получат младшие ученики Светленского губернаторского лицея и Томского физико-технического лицея, а также семи специализированных интернатов.

ИСТОЧНИК KP.RU