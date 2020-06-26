2020-06-26T09:01:46+03:00
Происшествия

Томичка откликнулась на вакансию в Интернете и лишилась 4,5 тыс. рублей

Предложение о трудоустройстве оказалось уловкой мошенников
Алиса Селезнева
Поделиться:
Заманчивая вакансия оказалась уловкой мошенников.Заманчивая вакансия оказалась уловкой мошенников.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В УМВД по Томской области поступило заявление от жительницы Северска 1984 года рождения, ставшей жертвой мошенников. Как выяснили полицейские, в сети Интернете женщина получила предложение о трудоустройстве.

- Данная вакансия северчанку заинтересовала. После чего в ходе общения с «работодателем» женщине был предоставлен электронный договор, согласно которому ей предлагалось установить программное обеспечение, необходимое для работы. Для установки ПО северчанку попросили внести денежные средства на электронный кошелек. Женщина выполнила указания и лишилась более 4,5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального главка полиции. «Работодатели» перестали выходить на связь.

В общей сложности, за два минувших дня жертвами мошенников стали 14 жителей Томской области: 8 мужчин и 6 женщин в возрасте от 20 лет до 81 года. В сумме они пополнили карманы аферистов почти на 700 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичка откликнулась на вакансию в Интернете и лишилась 4,5 тыс. рублей
21-летний водитель Toyota сбил ровесника- пешехода в центре Томска
Всероссийский чемпионат лесорубов состоится осенью в Томской области
Еще один студент ТГУ госпитализирован из общежития в «ковидарий»
В 2020 году в Томской области капитально отремонтируют 226 многоэтажек
В период пандемии строители Томской области ввели на 9 % больше жилья, чем в прошлом году
Томские разработчики представили вариант площадок нового типа для сбора мусора
Мобильники в пакете с кофе попыталась передать осужденному другу 22-летняя томичка
Жители 5 улиц Томска в понедельник останутся без холодной воды
Томич лишился водительских прав до полного излечения от наркозависимости
МЧС предупреждает: непогода накроет Томскую область в выходные
В Томске 20 улиц останутся сегодня без света
Еще 300 томских семей могут узаконить земельные участки по «дачной амнистии»
Два проекта Томского областного краеведческого музея получили гранты фонда М. Прохорова
В Томске продолжается газификация отдаленных микрорайонов и частного сектора
Строители отремонтировали автотрассу от Томска до Межениновки почти наполовину
Около 1000 иностранцев уже сдают экзамены для поступления в Томский госуниверситет
Пожилого мужчину в Томской области мошенники «развели» на 1,5 млн рублей
На севере Томской области лесная охрана потушила 2 пожара и один локализовала
Томские старшеклассники примут участие в общероссийском онлайн выпускном
Дума Томской области: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить
Коронавирус в Томске: еще 59 жителей области заразились COVID-19