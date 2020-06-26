Томичка откликнулась на вакансию в Интернете и лишилась 4,5 тыс. рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:01:46+03:00

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В УМВД по Томской области поступило заявление от жительницы Северска 1984 года рождения, ставшей жертвой мошенников. Как выяснили полицейские, в сети Интернете женщина получила предложение о трудоустройстве.

- Данная вакансия северчанку заинтересовала. После чего в ходе общения с «работодателем» женщине был предоставлен электронный договор, согласно которому ей предлагалось установить программное обеспечение, необходимое для работы. Для установки ПО северчанку попросили внести денежные средства на электронный кошелек. Женщина выполнила указания и лишилась более 4,5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального главка полиции. «Работодатели» перестали выходить на связь.

В общей сложности, за два минувших дня жертвами мошенников стали 14 жителей Томской области: 8 мужчин и 6 женщин в возрасте от 20 лет до 81 года. В сумме они пополнили карманы аферистов почти на 700 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU