21-летний водитель Toyota сбил ровесника- пешехода в центре Томска

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:44:45+03:00

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло вчера, 25 июня, около часа ночи, на проспекте Ленина, 78,

- Автомобилем Toyota Chaiser, под управлением 21-летнего водителя, совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 21-летний мужчина-пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С травмами молодой человек -пешеход госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Очевидцев данного ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU