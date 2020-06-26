2020-06-26T08:44:45+03:00
Происшествия

21-летний водитель Toyota сбил ровесника- пешехода в центре Томска

ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварии
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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ДТП произошло вчера, 25 июня, около часа ночи, на проспекте Ленина, 78,

- Автомобилем Toyota Chaiser, под управлением 21-летнего водителя, совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 21-летний мужчина-пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С травмами молодой человек -пешеход госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Очевидцев данного ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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