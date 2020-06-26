2020-06-26T08:27:23+03:00
Общество

Всероссийский чемпионат лесорубов состоится осенью в Томской области

Участие в нем планируют принять двадцать команд из 17 регионов страны
Алиса Селезнева
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У лесорубов Томской области отличные шансы на победу.У лесорубов Томской области отличные шансы на победу.Фото: из открытых источников
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17-19 сентября в Томской области состоится всероссийский чемпионат «Лесоруб – 2020», его участниками станут 20 команд вальщиков из 17 регионов России, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В программу профессиональной «Олимпиады» войдут соревнования по ручной и механизированной валке, в том числе с применением лесозаготовительной техники — форвардеров и харвестеров. Также на импровизированной арене конкурсантам предстоит проявить свое мастерство в валке дерева, замене цепи бензопилы, раскряжевке комбинированным резом, точной раскряжевке и обрезке сучьев.

- Томская область впервые будет принимать участников столь масштабного мероприятия лесопромышленного комплекса. Чемпионат направлен на возрождение лучших традиций отрасли и престижа рабочих профессий, а томский ЛПК всегда славился своими высококлассными мастерами, — прокомментировал заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Напомним, впервые чемпионат России среди лесорубов состоялся в сентябре 2013 года, в Великом Новгороде. С тех пор он проводится каждую осень. В 2018 году, в Екатеринбурге, команда Томской области завоевала на нем «бронзу» в абсолютном индивидуальном первенстве среди операторов харвесторов, а также пятое место среди операторов форвардеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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