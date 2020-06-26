2020-06-26T08:00:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один студент ТГУ госпитализирован из общежития в «ковидарий»

Об этом сегодня сообщил официальный телеграм-канал вуза
Алиса Селезнева
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Уже в третьем по счету общежитии ТГУ выявлены случаи коронавируса.Уже в третьем по счету общежитии ТГУ выявлены случаи коронавируса.Фото: из открытых источников
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Единичный случай COVID-19 выявлен в общежитии №7 Томского государственного университета. Информация об этом появилась утром в пятницу на официальном телеграм-канале вуза.

- Сообщаем, что в 7-м общежитии ТГУ выявлен единичный случай COVID-19. Заболевший студент госпитализирован. Все помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал студент, будут обработаны специальным раствором. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и продолжайте соблюдать меры профилактики: носите маски и перчатки в местах массового скопления людей, дезинфицируйте гаджеты. Если почувствовали недомогание – немедленно свяжитесь с поликлиникой, - говорится в сообщении.

Напомним, общежитие N 7 ТГУ расположено по ул. Федора Лыткина, 12.

Ранее мы сообщали, что единичные случаи заражения коронавирусом были выявлены еще в двух общежитиях ТГУ: в СЖК «Парус» и в общежитии N 8 ТГУ Заболевшие студенты были госпитализирован, все лица, которые вступали с ними в контакт были направлены в обсерватор для наблюдения . В конце мая два случая коронавируса были выявлены у студентов СИбГМУ, также проживавших в общежитиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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