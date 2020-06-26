2020-06-26T07:25:26+03:00
Недвижимость

В 2020 году в Томской области капитально отремонтируют 226 многоэтажек

На эти цели выделено из бюджета почти полмиллиарда рублей
Алиса Селезнева
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В Томской области капитально отремонтируют больше 200 многоэтажек.В Томской области капитально отремонтируют больше 200 многоэтажек.Фото: из открытых источников
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В 2020 году на территории Томской области запланирован капитальный ремонт 226 многоквартирных домов. - На 42,5 % объектах, включенных в программу текущего года, подрядчики уже завершили строительно-монтажные работы,- сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Из 226 домов, где в 2020 году запланирован капитальный ремонт, строительно-монтажные работы завершены на 69 объектах. Еще для 49 домов специалисты подготовили проектно-сметную документацию. В областном центре план по капремонту-2020 исполнен более чем на 70 процентов. Всего сумма оплаченных работ 2020 года превышает 464 миллиона рублей, - уточнил вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области уже приступил к реализации краткосрочного плана капремонта 2021 года.

- Подписаны контракты почти на 250 млн рублей, работы еще на 401 млн рублей сейчас в стадии конкурсов. В сентябре подрядчики будут готовы зайти на объекты 2021 года, - отметил гендиректор фонда Николай Савотин. Подрядчики будут обязаны соблюдать при производстве работ все противоэпидемические требования Роспотребнадзора.

Пандемия создала еще одну проблему: строители не всегда могут в срок попасть в помещения собственников, где необходим капремонт внутренних инженерных сетей. Всего в данное время насчитывается 14 таких многоэтажек в Томске, Кривошеине и Стрежевом.

Для решения этого вопроса будет усилено взаимодействие фонда капитального ремонта, местных администраций и управляющих организаций с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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