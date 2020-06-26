Томские разработчики представили вариант площадок нового типа для сбора мусора

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:37:53+03:00

Контейнерные площадки нового типа сделают томские дворы эстетичнее, мусор не будет разметаться ветром, его не будут растаскивать бездомные животные и птицы. Фото: Из открытых источников

Изменить размер текста: A A

- В работе над проектом нами был использован опыт Финляндии, Швеции и других стран. Предложенный вариант площадок позволяет собирать мусор с учетом санитарно-экологических требований, а также ограничить доступ к ТКО животных и птиц, - пояснил руководитель центра Константин Казанцев. - Конструкция защищает накопленные отходы от порывов ветра и не дает им разлетаться по двору. Помимо этого, площадки нового типа имеют эстетичный внешний вид. Рекомендации по их обустройству отличаются в зависимости от района, в котором они расположены. Для мест исторической застройки оформление включает деревянные элементы, для спальных - металлические элементы и сетку.

- Уже в 2020 году новые площадки для сбора твердых коммунальных отходов могут появиться в муниципалитетах региона, - уточнил вице-губернатор Евгений Паршуто. - Предложенный дизайнерами центра развития городской среды вариант обустройства таких площадок позволяет сделать их безопасными и удобными для жителей, а также обеспечить порядок во дворах и на придомовых территориях.

Напомним, в 2019 году губернатор Сергей Жвачкин в начале реализации в регионе мусорной реформы поручил не только создать централизованную систему сбора, транспортировки и утилизации мусора, но и обустроить в муниципалитетах контейнерные площадки нового типа. Таким образом, Центр развития городской среды Томской области подключился к разработке дизайна площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU