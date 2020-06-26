2020-06-26T06:12:01+03:00
Происшествия

Мобильники в пакете с кофе попыталась передать осужденному другу 22-летняя томичка

Теперь девушка предстанет перед мировым судом и понесет наказание
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
В этом пакете с растворимым кофе находились злополучные мобильные телефоны и зарядник к ним. Фото пресс-службы УФСИН России по Томской области.В этом пакете с растворимым кофе находились злополучные мобильные телефоны и зарядник к ним. Фото пресс-службы УФСИН России по Томской области.
Изменить размер текста:

- Сотрудники оперотдела и отдела безопасности ИК-4 УФСИН России по Томской области во время досмотра передачи осужденному в упаковке с кофе обнаружили 5 сотовых телефонов и зарядное устройство, - рассказали в ведомстве. – «Посылку с сюрпризом» пыталась передать 22-летняя томичка осужденному другу, отбывающему наказание за разбой и кражу.

В пресс-службе регионального УФСИН уточнили, что в действиях женщины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ.

Добавим, что санкции указанной статьи влекут наложение на нарушителя штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания. Решение о том, сколько нарушительнице придется заплатить за «дружбу», примет мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичка откликнулась на вакансию в Интернете и лишилась 4,5 тыс. рублей
21-летний водитель Toyota сбил ровесника- пешехода в центре Томска
Всероссийский чемпионат лесорубов состоится осенью в Томской области
Еще один студент ТГУ госпитализирован из общежития в «ковидарий»
В 2020 году в Томской области капитально отремонтируют 226 многоэтажек
В период пандемии строители Томской области ввели на 9 % больше жилья, чем в прошлом году
Томские разработчики представили вариант площадок нового типа для сбора мусора
Мобильники в пакете с кофе попыталась передать осужденному другу 22-летняя томичка
Жители 5 улиц Томска в понедельник останутся без холодной воды
Томич лишился водительских прав до полного излечения от наркозависимости
МЧС предупреждает: непогода накроет Томскую область в выходные
В Томске 20 улиц останутся сегодня без света
Еще 300 томских семей могут узаконить земельные участки по «дачной амнистии»
Два проекта Томского областного краеведческого музея получили гранты фонда М. Прохорова
В Томске продолжается газификация отдаленных микрорайонов и частного сектора
Строители отремонтировали автотрассу от Томска до Межениновки почти наполовину
Около 1000 иностранцев уже сдают экзамены для поступления в Томский госуниверситет
Пожилого мужчину в Томской области мошенники «развели» на 1,5 млн рублей
На севере Томской области лесная охрана потушила 2 пожара и один локализовала
Томские старшеклассники примут участие в общероссийском онлайн выпускном
Дума Томской области: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить
Коронавирус в Томске: еще 59 жителей области заразились COVID-19