Мобильники в пакете с кофе попыталась передать осужденному другу 22-летняя томичка

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:12:01+03:00

В этом пакете с растворимым кофе находились злополучные мобильные телефоны и зарядник к ним. Фото пресс-службы УФСИН России по Томской области.

Теперь девушка предстанет перед мировым судом и понесет наказание

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- Сотрудники оперотдела и отдела безопасности ИК-4 УФСИН России по Томской области во время досмотра передачи осужденному в упаковке с кофе обнаружили 5 сотовых телефонов и зарядное устройство, - рассказали в ведомстве. – «Посылку с сюрпризом» пыталась передать 22-летняя томичка осужденному другу, отбывающему наказание за разбой и кражу.

В пресс-службе регионального УФСИН уточнили, что в действиях женщины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ.

Добавим, что санкции указанной статьи влекут наложение на нарушителя штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания. Решение о том, сколько нарушительнице придется заплатить за «дружбу», примет мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU