Жители 5 улиц Томска в понедельник останутся без холодной воды

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:27:53+03:00

Холодной воды в жилых домах Томска не будет 29 июня в течение 12 часов. Фото: Из открытых источников

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- В связи с аварийными работами на водопроводных сетях, 29 июня холодное водоснабжение ограничат с 9.00 до 21.00 по ряду адресов в Октябрьском районе, - сообщила пресс-служба предприятия «Томскводоканал». – Заранее приносим извинения за доставленные неудобства и просим томичей произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Уточним, что в понедельник воды не будет в пер. Горшковском, 9, 21, 22, 24, 26, 28а, 30; на улицах Загорной, 58, 60, 62, 62а, 66, 70; Лермонтова, 27, 27/1, 29, 31, 33, 37, 37/1, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56; Свердлова, 3, 3 стр.1, 7, 9, 17; Шишкова, 28, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU