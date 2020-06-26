2020-06-26T05:13:03+03:00
Общество

Томич лишился водительских прав до полного излечения от наркозависимости

Такое решение принял суд после прокурорской проверки
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Наркозависимый житель Томска утратил права на управление автомобилем до тех пор, пока медики не признают его излечившимся.Наркозависимый житель Томска утратил права на управление автомобилем до тех пор, пока медики не признают его излечившимся.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

- Кировский районный суд Томска рассмотрел и удовлетворил иск в отношении 39-летнего томича о лишении его прав на управление автомобилем в связи с наркозависимостью, - сообщила пресс-служба прокуратуры района. - В январе этого года сотрудниками полиции был остановлен его автомобиль. Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. За административное правонарушение суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на полтора года.

Сотрудники пресс-службы также уточнили: в ходе прокурорской проверки стало известно, что проштрафившийся томич некоторое время находился в наркологическом диспансере, более того, состоял там на учете с диагнозом «Пагубное употребление нескольких наркотических средств», но лечение не проходил.

По результатам проверки в суд поступило исковое заявление о прекращении действия прав на управление транспортными средствами до полного излечения мужчины от наркозависимости. Иск прокуратуры судебными органами удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичка откликнулась на вакансию в Интернете и лишилась 4,5 тыс. рублей
21-летний водитель Toyota сбил ровесника- пешехода в центре Томска
Всероссийский чемпионат лесорубов состоится осенью в Томской области
Еще один студент ТГУ госпитализирован из общежития в «ковидарий»
В 2020 году в Томской области капитально отремонтируют 226 многоэтажек
В период пандемии строители Томской области ввели на 9 % больше жилья, чем в прошлом году
Томские разработчики представили вариант площадок нового типа для сбора мусора
Мобильники в пакете с кофе попыталась передать осужденному другу 22-летняя томичка
Жители 5 улиц Томска в понедельник останутся без холодной воды
Томич лишился водительских прав до полного излечения от наркозависимости
МЧС предупреждает: непогода накроет Томскую область в выходные
В Томске 20 улиц останутся сегодня без света
Еще 300 томских семей могут узаконить земельные участки по «дачной амнистии»
Два проекта Томского областного краеведческого музея получили гранты фонда М. Прохорова
В Томске продолжается газификация отдаленных микрорайонов и частного сектора
Строители отремонтировали автотрассу от Томска до Межениновки почти наполовину
Около 1000 иностранцев уже сдают экзамены для поступления в Томский госуниверситет
Пожилого мужчину в Томской области мошенники «развели» на 1,5 млн рублей
На севере Томской области лесная охрана потушила 2 пожара и один локализовала
Томские старшеклассники примут участие в общероссийском онлайн выпускном
Дума Томской области: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить
Коронавирус в Томске: еще 59 жителей области заразились COVID-19