Томич лишился водительских прав до полного излечения от наркозависимости
- Кировский районный суд Томска рассмотрел и удовлетворил иск в отношении 39-летнего томича о лишении его прав на управление автомобилем в связи с наркозависимостью, - сообщила пресс-служба прокуратуры района. - В январе этого года сотрудниками полиции был остановлен его автомобиль. Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. За административное правонарушение суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на полтора года.
Сотрудники пресс-службы также уточнили: в ходе прокурорской проверки стало известно, что проштрафившийся томич некоторое время находился в наркологическом диспансере, более того, состоял там на учете с диагнозом «Пагубное употребление нескольких наркотических средств», но лечение не проходил.
По результатам проверки в суд поступило исковое заявление о прекращении действия прав на управление транспортными средствами до полного излечения мужчины от наркозависимости. Иск прокуратуры судебными органами удовлетворен.
ИСТОЧНИК KP.RU