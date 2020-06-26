Томич лишился водительских прав до полного излечения от наркозависимости

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:13:03+03:00

Наркозависимый житель Томска утратил права на управление автомобилем до тех пор, пока медики не признают его излечившимся. Фото: Из открытых источников

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- Кировский районный суд Томска рассмотрел и удовлетворил иск в отношении 39-летнего томича о лишении его прав на управление автомобилем в связи с наркозависимостью, - сообщила пресс-служба прокуратуры района. - В январе этого года сотрудниками полиции был остановлен его автомобиль. Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. За административное правонарушение суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на полтора года.

Сотрудники пресс-службы также уточнили: в ходе прокурорской проверки стало известно, что проштрафившийся томич некоторое время находился в наркологическом диспансере, более того, состоял там на учете с диагнозом «Пагубное употребление нескольких наркотических средств», но лечение не проходил.

По результатам проверки в суд поступило исковое заявление о прекращении действия прав на управление транспортными средствами до полного излечения мужчины от наркозависимости. Иск прокуратуры судебными органами удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU