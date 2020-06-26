МЧС предупреждает: непогода накроет Томскую область в выходные

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:30:55+03:00

Синоптики и МЧС предупреждают томичей о грозах, порывистом ветре и возможных чрезвычайных ситуациях в предстоящие субботу и воскресенье. Фото: Из открытых источников

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Оперативное предупреждение объявило томичам областное управление МЧС на 27 и 28 июня. В ведомстве уточнили, что ожидаются перепады температуры, порывистый ветер до 15-20 м/с, град и грозы. В связи с этим возможны чрезвычайные ситуации.

- Температура воздуха днем в Томске будет в пределах +29, +31 °С, по области +26, +31 . В воскресенье в областном центре ожидается +24, +26 , по области +16, +21, - сообщили синоптики Томского гидрометцентра. - Ночью 27 июня ожидается +10, +15°С, 28 июня +8, +13°С. По области дневные значения температуры 27 и 28 июня будут в пределах +26, +31, по северу +17, +22°С. Но уже 28 июня жара начнет спадать, дневная температура понизится до +23, +24°С.

В региональном гидрометцентре также добавили, что после прохождения южного циклона в регионе возможно понижение температуры в пределах 7 - 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU