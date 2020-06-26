В Томске 20 улиц останутся сегодня без света

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:23:46+03:00

Несколько десятков жилых объектов в областном центре сегодня будут отключены от электроснабжения. Фото: из открытых источников

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Как сообщили специалисты Горсетей, сегодня, 26 июня, с 9.00 до 12.00 в соответствии с планом будут обесточены дома по переулкам Ермаковскому, 1, 2, 4, 8, Урочинскому, 1, 2, 3, 4, в пос. Ново-Карьерном (дома № 2-а, 3, 8), на ул. Поляночной, 3, 5, 6, 7 (стр.1), 7а, 9 - 23, 26, 27, 28, 30, 34, 34-а, 36, 40, 42, ул. Трамплин Малый, 2, 4 (полный список жилых объектов, попадающих под отключение в это время, есть на сайте предприятия ).

Также энергетики уточнили, что с 9.00 до 16.30 света не будет на ул. Бердской, 20, 20 (стр.2), 20/2, 22-а, 39, на ул. Пролетарской, 51 - 53, 52 - 54, 58, 60-а, в Кабельном проезде, 1 - 9, 2 – 16, в пер. Военном, 2-а, 3 - 5, 4 - 18, 5-а, 9 - 13, 9-а, и в пер. Мариинском, 44.

ИСТОЧНИК KP.RU