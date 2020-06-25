Два проекта Томского областного краеведческого музея получили гранты фонда М. Прохорова

25 Июнь 2020 2020-06-26T06:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Два проекта Томского областного краеведческого музея одержали победу в грантовых конкурсах благотворительного фонда М. Прохорова, сообщает учреждение на своем сайте.

Так, проект «Музейный кибер-театр «7х7» стал победителем Открытого благотворительного конкурса «Новый театр» Частного благотворительного Фонда М. Прохорова.

«Музейный кибер-театр «7х7» – театрально-музейный проект о семейной памяти c использованием технологии AR (Augmented reality – дополненная реальность) в мобильном пространстве.

Частью проекта является спектакль, создаваемый на основе цикла коротких пьес, являющихся самостоятельными произведениями, посредством которых зритель сможет пережить различные эмоции и получить новые навыки изучения истории собственной семьи. К реализации проекта команда музея и партнеров приступит в сентябре 2020 года, а уже в мае 2021 томские зрители смогут увидеть спектакль в уникальном формате с использованием технологии дополненной реальности. Сумма запрашиваемых средств от грантодателя, благотворительного фонда М. Прохорова, составила 1,5 миллиона рублей.

Проект «Раскроем карты, господа» одержал победу в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Частного благотворительного Фонда М. Прохорова.

Задача проекта – сделать доступной для населения содержательную и обширную (415 единиц хранения, самой старой карте – более 400 лет!) коллекцию географических карт и атласов, хранящуюся в фондах музея. Не просто оцифровать, предварительно отреставрировав, большую часть коллекции и выложить на общедоступном сайте, но и рассказать, каким образом можно использовать эти материалы в деле изучения локальной и семейной истории.

Будет создан сайт, где любой человек сможет скачать исторические карты в хорошем разрешении и ознакомиться с их описанием. Также, проект станет продолжением работы, которая ведется музеем уже более 7 лет. На сайте «Сибиряки вольные и невольные» ТОКМ собирает и публикует истории о населенных пунктах и жизни простых семей, объединенных Сибирью.

ИСТОЧНИК KP.RU