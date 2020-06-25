2020-06-26T06:26:32+03:00
Звезды

Два проекта Томского областного краеведческого музея получили гранты фонда М. Прохорова

Победителями стали проекты «Музейный кибер-театр «7х7» и проект «Раскроем карты, господа»
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
При ТОКМ появится музейный кибер-театр.При ТОКМ появится музейный кибер-театр.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Два проекта Томского областного краеведческого музея одержали победу в грантовых конкурсах благотворительного фонда М. Прохорова, сообщает учреждение на своем сайте.

Так, проект «Музейный кибер-театр «7х7» стал победителем Открытого благотворительного конкурса «Новый театр» Частного благотворительного Фонда М. Прохорова.

«Музейный кибер-театр «7х7» – театрально-музейный проект о семейной памяти c использованием технологии AR (Augmented reality – дополненная реальность) в мобильном пространстве.

Частью проекта является спектакль, создаваемый на основе цикла коротких пьес, являющихся самостоятельными произведениями, посредством которых зритель сможет пережить различные эмоции и получить новые навыки изучения истории собственной семьи. К реализации проекта команда музея и партнеров приступит в сентябре 2020 года, а уже в мае 2021 томские зрители смогут увидеть спектакль в уникальном формате с использованием технологии дополненной реальности. Сумма запрашиваемых средств от грантодателя, благотворительного фонда М. Прохорова, составила 1,5 миллиона рублей.

Проект «Раскроем карты, господа» одержал победу в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Частного благотворительного Фонда М. Прохорова.

Задача проекта – сделать доступной для населения содержательную и обширную (415 единиц хранения, самой старой карте – более 400 лет!) коллекцию географических карт и атласов, хранящуюся в фондах музея. Не просто оцифровать, предварительно отреставрировав, большую часть коллекции и выложить на общедоступном сайте, но и рассказать, каким образом можно использовать эти материалы в деле изучения локальной и семейной истории.

Будет создан сайт, где любой человек сможет скачать исторические карты в хорошем разрешении и ознакомиться с их описанием. Также, проект станет продолжением работы, которая ведется музеем уже более 7 лет. На сайте «Сибиряки вольные и невольные» ТОКМ собирает и публикует истории о населенных пунктах и жизни простых семей, объединенных Сибирью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичка откликнулась на вакансию в Интернете и лишилась 4,5 тыс. рублей
21-летний водитель Toyota сбил ровесника- пешехода в центре Томска
Всероссийский чемпионат лесорубов состоится осенью в Томской области
Еще один студент ТГУ госпитализирован из общежития в «ковидарий»
В 2020 году в Томской области капитально отремонтируют 226 многоэтажек
В период пандемии строители Томской области ввели на 9 % больше жилья, чем в прошлом году
Томские разработчики представили вариант площадок нового типа для сбора мусора
Мобильники в пакете с кофе попыталась передать осужденному другу 22-летняя томичка
Жители 5 улиц Томска в понедельник останутся без холодной воды
Томич лишился водительских прав до полного излечения от наркозависимости
МЧС предупреждает: непогода накроет Томскую область в выходные
В Томске 20 улиц останутся сегодня без света
Еще 300 томских семей могут узаконить земельные участки по «дачной амнистии»
Два проекта Томского областного краеведческого музея получили гранты фонда М. Прохорова
В Томске продолжается газификация отдаленных микрорайонов и частного сектора
Строители отремонтировали автотрассу от Томска до Межениновки почти наполовину
Около 1000 иностранцев уже сдают экзамены для поступления в Томский госуниверситет
Пожилого мужчину в Томской области мошенники «развели» на 1,5 млн рублей
На севере Томской области лесная охрана потушила 2 пожара и один локализовала
Томские старшеклассники примут участие в общероссийском онлайн выпускном
Дума Томской области: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить
Коронавирус в Томске: еще 59 жителей области заразились COVID-19