В Томске продолжается газификация отдаленных микрорайонов и частного сектора

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:47:19+03:00

На эти цели в городском бюджете предусмотрено почти 46 млн рублей

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Об этом в четверг сообщил руководитель департамента капитального строительства Александр Суходолов на комитете городского хозяйства Думы. По его словам, в 2020 году на выполнение мероприятий подпрограммы «Газификация Томска» в городском бюджете предусмотрено почти 46 млн рублей.

Сегодня строительно-монтажные работы ведутся в селе Дзержинском, готовность объекта составляет порядка 80%.

Согласно муниципальному контракту работы должны быть завершены бригадами ООО «Газводстрой» в начале августа 2020 года. Благодаря этому проекту будут газифицированы 659 домовладений по ул. Фабричная, Совхозная, Спортивная, Сибирская, Северная, Светлая, Новая, Мира, Логовая, Лесная, Зеленая, Заводская, Дружбы, Дзержинского, Гагарина, в пер. Мира, Лесном, Фабричном, Дзержинского. Общая протяженность газораспределительных сетей превысит 25 км. К третьей декаде июня газопроводы-вводы к жилым домам выполнены по 443 адресам.

ООО «СпецПроект» выполняет проектно-изыскательские работы в рамках подготовки проекта газификации мкр. Спичфабрика. Сегодня специалисты компании уже выполнили инженерно-геодезические и геологические изыскания, рассчитали объем потребления природного газа, получили технические условия на две точки подключения.

Планируется, что по итогам этой работы будут газифицированы участки ул. Парковой, Григорьева, Посевной, Залоговой, Новостройка, А. Невского, Пугачева, Центральной, Фурманова, Краснознаменной, Дальневосточной, Куйбышева, Зои Космодемьянской, Менделеева, Иртышской, Щетинкина, Междугородней, Молдавской, Грузинской, Чулымского тракта, пер. Светлого, Брянского, Обручева, Тюменского, Белградского.

В настоящее время также ведется подготовка графических материалов для получения разрешения на использование территории и заключения соглашений с владельцами земельных участков в рамках газификации дер. Лоскутово.

В текущем сезоне будет завершена газификация мкр. Сосновый бор. Сегодня техническая готовность объекта составляет 95%.

ИСТОЧНИК KP.RU