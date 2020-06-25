Около 1000 иностранцев уже сдают экзамены для поступления в Томский госуниверситет

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:46:28+03:00

Из них 830 человек – граждане стран СНГ, остальные – из дальнего зарубежья

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20 июня в Томском государственном университете стартовала приемная кампания. Иностранные граждане, желающие учиться в ТГУ, традиционно проходят вступительные испытания, организованные вузом. В первую же неделю сдать экзамены пожелали около 1000 жителей дальнего и ближнего зарубежья.

Среди абитуриентов, сдающих экзамены в первую неделю после старта кампании, 830 человек – граждане стран СНГ, около 160 – представители всех континентов мира. Среди тех, кто приступил к вступительным испытаниям,– граждане Китая, Индии, Вьетнама, Пакистана, Бангладеш, Колумбии, Малайзии, Монголии, Нигерии, Палестины, Сирии, Японии, Эквадора, США, Испании, Афганистана, Египта, Индонезии, Камеруна, Замбии, Италии, Саудовской Аравии. Самые популярные направления у абитуриентов из дальнего зарубежья: в магистратуре – Международный менеджмент, Евразийская интеграция, Прикладная информатика, Физика и Радиофизика, в бакалавриате – Программная инженерия, Tomsk International Science Program, Международные отношения, Регионоведение России, Лингвистика и Филология.

Что касается абитуриентов из стран СНГ, большинство поступающих выразили интерес к физико-математическому и естественнонаучному направлениям подготовки. Окончательно определяться с выбором специальности абитуриенты будут после того, как станут известны результаты вступительных испытаний. Зачисление учащихся на программы бакалавриата и специалитета состоится 24 августа (первая волна) и 26 августа (вторая волна). Магистрантов зачислят 19 августа.

– Первыми статус студента ТГУ в этом году уже получили 57 человек из дальнего зарубежья, они будут обучаться в университете по квотам Минобрнауки РФ, – уточнил Евгений Павлов. – Среди них 20 граждан из Вьетнама, 18 человек из Лаоса, десять студентов из Индонезии. Помимо этого представлены такие страны, как Китай, Турция, Сирия, США, Монголия, Алжир и другие.

Ожидается, что количество абитуриентов, подавших заявление для поступления в ТГУ, будет на уровне прошлого года либо выше. Напомним, что по итогам приемной кампании 2019 года в Томский государственный университет были зачислены граждане из 70 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU