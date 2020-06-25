Пожилого мужчину в Томской области мошенники «развели» на 1,5 млн рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:34:03+03:00

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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих гражданину, 1956 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, потерпевшему на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником брокерской фирмы и предложил дополнительный заработок на колебании курса валют.

Неизвестный убедил потерпевшего, что окажет помощь в ведении торгов, для этого необходимо установить на компьютер специальную программу.

Мужчина установил программу, через которую «сотрудник фирмы» получил доступ к его компьютеру. С помощью «сотрудника» потерпевший переводил денежные средства на счета компании. Брал кредиты в банке. Однажды он заметил, что на него без его ведома был оформлен кредит в размере более 60 000 рублей и данные денежные средства также были переведены на счета брокерской фирмы. После этого мужчина решил больше не играть на бирже, об этом он сказал «сотруднику». Его попросили написать заявление о выводе денежных средств. Чтобы получить деньги, нужно было зарезервировать ячейку за 125 000 рублей, мужчина перевел деньги. Потом необходимо было еще заплатить комиссию в размере 240 000 рублей. В результате, под разными предлогами мужчина перевел мошенникам более 1 500 000 рублей.

По данному факту подразделением дознания возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU