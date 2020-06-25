2020-06-25T11:19:50+03:00
Экономика

Дума Томской области: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить

Свои предложения депутаты направят в парламент и правительство России
Антонина Ленская
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Переход на другие виды налогообложения увеличит финансовую нагрузку на малый бизнес.Переход на другие виды налогообложения увеличит финансовую нагрузку на малый бизнес.Фото: из открытых источников
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Сегодня на 49-м собрании депутаты Законодательной Думы Томской области приняли решение обратиться в Правительство, Совет Федерации и Госдуму РФ с просьбой не отменять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) с января 2021 года.

Специальный налоговый режим в виде ЕНВД применяется на территории РФ более 17 лет. Тем, кто им пользуется, – это в подавляющем большинстве индивидуальные предприниматели. Как сообщил заместитель спикера регионального парламента Александр Куприянец, ЕНВД является весьма востребованным на территории Томской области: его используют порядка 17 тысяч предпринимателей. По мнению томских депутатов, отмена этого режима является преждевременной, особенно после удара, нанесенного по малому и среднему бизнесу пандемией коронавируса.

Хотя несколько лет назад была введена патентная система налогообложения, количество плательщиков ЕНВД существенно не уменьшилось. По данным облдумы, количество выданных в 2018 году патентов в 5,6 раза меньше количества индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог на вмененный доход.

По словам вице-спикера, возможность регулирования ставок ЕНВД в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности, а также наличие понижающих и повышающих коэффициентов делает режим привлекательным для малого бизнеса. Кроме того, он служит стабильным и перспективным источником налоговых доходов бюджетов муниципальных образований. Таким образом, депутаты Законодательной Думы Томской области единодушно высказались за продление действия ЕНВД для отдельных видов деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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