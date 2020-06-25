Коронавирус в Томске: еще 59 жителей области заразились COVID-19

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:37:07+03:00

Число заболевших коронавирусом томичей снова выросло. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 25 июня, в Томской области выявлены 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1968 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7113 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 92 пациента скончались, 6342 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 613 994 человека, 8 605 умерли, 375 164 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU