Коронавирус в Томске: еще 59 жителей области заразились COVID-19
Общее число заболевших достигло 1968
Число заболевших коронавирусом томичей снова выросло.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 25 июня, в Томской области выявлены 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1968 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 7113 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 92 пациента скончались, 6342 выздоровели.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 613 994 человека, 8 605 умерли, 375 164 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU