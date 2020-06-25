Уголовное дело возбуждено в отношении главного инспектора Томской таможни по Асиновскому району

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:14:02+03:00

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- Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Томской таможни по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

- Предварительно установлено, что 01.07.2019 главный государственный таможенный инспектор отделения таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Асиновского таможенного поста Томской таможни, находясь в помещении Асиновского таможенного поста, действуя вопреки возложенным на него служебным обязанностям, не имея права осуществлять выпуск товаров в отсутствие документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения, осуществил выпуск товаров одной из фирм, которые не были представлены таможенному органу для проведения фактического таможенного контроля. Тем самым он совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, - говорится в сообщении.

В рамках оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Томской области совместно с отделением по противодействию коррупции Томской таможни, преступная деятельность подозреваемого была пресечена.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU