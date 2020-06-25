2020-06-25T09:57:01+03:00
Здоровье

В 5 районных больницах Томской области в этом году появятся новые цифровые рентген-аппараты

Один из них уже смонтирован и заработал в Шегарской РБ
Алиса Селезнева
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Современное оборудование повысит точность диагностики.Современное оборудование повысит точность диагностики.Фото: из открытых источников
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- Новый цифровой рентген- аппарат заработал в Шегарской районной больнице. Стоимость оборудования 14 млн рублей, средства выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального «Белого дома».

- Аппарат дает возможность получать снимки высокого качества: специалист может детализировать изображение, чтобы максимально четко диагностировать патологию. Это позволяет сократить время для постановки диагноза и своевременно приступить к лечению пациента, - уточняется в сообщении.

В ближайшее время подобные рентген-аппараты появятся также в Томской, Тегульдетской, Бакчарской, Первомайской районных больницах.

Добавим, всего в 2020 году для больниц и поликлиник Томской области планируется за счет средств областного и федерального бюджетов закупить новое оборудование на 661 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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