2020-06-25T09:40:45+03:00
Происшествия

«Дом вспыхнул как спичка»: бабушку с внуком спасли из горящей дачи два томича

Мужчины выломали окна и вытащили пострадавших наружу
Алиса Селезнева
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Пожар в дачном домике чуть не обернулся трагедией.Пожар в дачном домике чуть не обернулся трагедией.Фото: из открытых источников
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Вчера, 24 июня, в начале седьмого вечера, в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании дачного дома в деревне Коломино Томского района, расположенной в 26 км от областного центра.

Огнеборцы незамедлительно выехали на место пожара, но еще до их прибытия из горящего дома были спасены 63-летняя женщина с 4-летним внуком. Жизнь пенсионерки и малыша спасли соседи по дачному поселку – 34-летний Василий Ерёмкин, энергетик цеха Межениновской птицефабрики, и 50-летний Олег Сукачёв, сменный мастер АО «Сибкабель».

- Я работал с женой на огороде, когда заметил, что из соседнего дома повалил густой дым, - рассказывает Василий Ерёмкин. – Мы с женой сразу же побежали к дому, так как знали, что внутри могут находиться люди. Одновременно позвонили в службу спасения. Дом вспыхнул буквально как спичка, поэтому попасть внутрь через дверь не представлялось возможным. В это время подбежал еще один сосед по имени Олег, с ним мы выломали оконную раму».

В доме было настолько сильное задымление, что даже находиться у окна без средств защиты органов дыхания не представлялось возможным. Мужчинам пришлось смочить одежду водой и дышать через нее. Затем Олег проник в дом.

- Внутри пришлось ползти вслепую, на кровати я нащупал бабушку и в этот же момент услышал какой-то звук, как будто кто-то плакал или хрипел. Я пополз на этот звук и скоро наткнулся на что-то мягкое – это был мальчик, - вспоминает Олег Сукачёв.

Через окно Олег передал Василию сначала малыша, а затем и пожилую женщину. Мальчик, получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в одну из городских больниц.

Прибывшие пожарные МЧС из с. Тимирязевское и Томска за полчаса справились с огнем и не допустили его распространения на соседние участки. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.

- Бабушка и ребенок остались живы лишь благодаря героическому поступку двух томичей – Василия Ерёмкина и Олега Сукачёва, - отметили в ГУ МЧС по Томской области.

Причина возгорания устанавливается.

Василий Еремкин и Олег Сукачев спасли две жизни. Фото: из открытых источников

Василий Еремкин и Олег Сукачев спасли две жизни.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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