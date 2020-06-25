6 неисправных локомотивов использовались в Томске для перевозки грузов и пассажиров
Томская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об эксплуатации железнодорожного транспорта в оборотном локомотивном депо Томск. В результате установлено, что в депо использовались 6 локомотивов с различными техническими неисправностями, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.
- В этой связи Томским транспортным прокурором руководству депо внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, эксплуатация технически неисправных локомотивов прекращена, приняты меры к устранению выявленных нарушений, - говорится в сообщении.
Кроме того, по постановлениям прокурора 14 должностных лиц предприятия понесут административное наказание в виде штрафов.
ИСТОЧНИК KP.RU