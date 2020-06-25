6 неисправных локомотивов использовались в Томске для перевозки грузов и пассажиров

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:45:19+03:00

Неисправности в локомотивах могут привести к катастрофе. Фото: из открытых источников

Транспортная прокуратура по итогам проверки запретила их использование

Изменить размер текста: A A

Томская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об эксплуатации железнодорожного транспорта в оборотном локомотивном депо Томск. В результате установлено, что в депо использовались 6 локомотивов с различными техническими неисправностями, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

- В этой связи Томским транспортным прокурором руководству депо внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, эксплуатация технически неисправных локомотивов прекращена, приняты меры к устранению выявленных нарушений, - говорится в сообщении.

Кроме того, по постановлениям прокурора 14 должностных лиц предприятия понесут административное наказание в виде штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU