2020-06-25T08:45:19+03:00
Общество

6 неисправных локомотивов использовались в Томске для перевозки грузов и пассажиров

Транспортная прокуратура по итогам проверки запретила их использование
Алиса Селезнева
Поделиться:
Неисправности в локомотивах могут привести к катастрофе.Неисправности в локомотивах могут привести к катастрофе.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об эксплуатации железнодорожного транспорта в оборотном локомотивном депо Томск. В результате установлено, что в депо использовались 6 локомотивов с различными техническими неисправностями, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

- В этой связи Томским транспортным прокурором руководству депо внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, эксплуатация технически неисправных локомотивов прекращена, приняты меры к устранению выявленных нарушений, - говорится в сообщении.

Кроме того, по постановлениям прокурора 14 должностных лиц предприятия понесут административное наказание в виде штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилого мужчину в Томской области мошенники «развели» на 1 5000 000 рублей
На севере Томской области лесная охрана потушила 2 пожара и один локализовала
Томские старшеклассники примут участие в общероссийском онлайн выпускном
Дума Томской области: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить
Коронавирус в Томске: еще 59 жителей области заразились COVID-19
Уголовное дело возбуждено в отношении главного инспектора Томской таможни по Асиновскому району
В 5 районных больницах Томской области в этом году появятся новые цифровые рентген-аппараты
«Дом вспыхнул как спичка»: бабушку с внуком спасли из горящей дачи два томича
6 неисправных локомотивов использовались в Томске для перевозки грузов и пассажиров
Томский губернатор проверил на себе, как организовано голосование по Конституции
В ограде Томского областного краеведческого музея нашли археологические артефакты
В столкновении двух грузовиков под Томском погиб человек
До 20 августа на проспекте Кирова в Томске ограничат движение
В колледжах и техникумах Томской области сегодня пройдет "День выпускника-2020"
В Томском госуниверситете создали виртуальный заповедник для изучения животных
В Томске автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе
В Томске городской чиновник подозревается в получении крупной взятки
Коронавирус в Томске: еще у 63 жителей региона выявлен COVID-19
За минувший день жители Томской области перевели мошенникам более 200 тысяч рублей
Из аэропорта "Томск" снова можно улететь на черноморские курорты России
В ближайшие два дня в Томске будет сложно проехать по ул.19-ой Гвардейской дивизии
Томский политех вошел в десятку лучших вузов России по версии журнала Forbes
Томские власти закупили 55 тонн дезсредств для обработки избирательных участков
На севере Томской области после пожара обнаружены два тела
На окраине Томска полицейские уничтожили плантацию дикорастущей конопли