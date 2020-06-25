Томский губернатор проверил на себе, как организовано голосование по Конституции
Сегодня утром, 25 июня, губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. На своем избирательном участке он стал одним из первых проголосовавших, - сообщает пресс-служба региональной администрации.
Прибыв на свой избирательный участок, расположенный в шестой гимназии Томска, глава региона продезинфицировал руки, измерил температуру, получил защитную маску, перчатки и ручку, а затем, соблюдая дистанцию, предъявил на расстоянии паспорт, получил бюллетень и проголосовал. Таким образом, глава региона «на себе» проверил, как соблюдаются меры эпидзащиты граждан.
- Сегодня в 8 утра у нас в области открылись все 773 участка. Голосование необычно тем, что продлится неделю. Внося поправки в Конституцию, мы решаем не сиюминутные вопросы, а выбираем будущее, - убежден глава области.
Он также отдал cвой голос в поддержку инициативы о присвоении Томску почетного звания «Город трудовой доблести».
фото: администрация Томской области.Фото: из открытых источников
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