2020-06-25T08:21:37+03:00
Общество

Томский губернатор проверил на себе, как организовано голосование по Конституции

Глава региона одним из первых посетил свой избирательный участок
Алиса Селезнева
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фото: администрация Томской областифото: администрация Томской областиФото: из открытых источников
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Сегодня утром, 25 июня, губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. На своем избирательном участке он стал одним из первых проголосовавших, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Прибыв на свой избирательный участок, расположенный в шестой гимназии Томска, глава региона продезинфицировал руки, измерил температуру, получил защитную маску, перчатки и ручку, а затем, соблюдая дистанцию, предъявил на расстоянии паспорт, получил бюллетень и проголосовал. Таким образом, глава региона «на себе» проверил, как соблюдаются меры эпидзащиты граждан.

- Сегодня в 8 утра у нас в области открылись все 773 участка. Голосование необычно тем, что продлится неделю. Внося поправки в Конституцию, мы решаем не сиюминутные вопросы, а выбираем будущее, - убежден глава области.

Он также отдал cвой голос в поддержку инициативы о присвоении Томску почетного звания «Город трудовой доблести».

фото: администрация Томской области. Фото: из открытых источников

фото: администрация Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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