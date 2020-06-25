В столкновении двух грузовиков под Томском погиб человек
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром, на подъезде к Томску, в районе села Кафтанчиково. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УМВД России по Томской области около 9 часов 15 минут.
-На автомобильной дороге Р-255 в районе с. Кафтанчиково произошло столкновение двух попутных грузовых транспортных средств, в результате происшествия один человек погиб, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба обращаться по телефону: 8(3822) 664-422.
Фото с места происшествия сразу появились в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU