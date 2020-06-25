До 20 августа на проспекте Кирова в Томске ограничат движение
- Начиная с сегодняшнего дня и до 20 августа в период с 10 до 22 часов движение автомобилей и будет периодически ограничено по одной полосе пр. Кирова на участке от пр. Ленина до ул. Советской, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Томска.
Как уточняется, подрядчик городской администрации будет выполнять работы по благоустройству бульвара по пр. Кирова.
- Временное затруднение движения связано с погрузкой и выгрузкой материалов и планировкой склонов, – говорится в сообщении. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства и просят заранее выбирать для движения другие пути.
ИСТОЧНИК KP.RU