До 20 августа на проспекте Кирова в Томске ограничат движение

25 Июнь 2020 2020-06-25T06:14:13+03:00

Часть одной из главных магистралей города будет периодически закрыта для движения. Фото: из открытых источников

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- Начиная с сегодняшнего дня и до 20 августа в период с 10 до 22 часов движение автомобилей и будет периодически ограничено по одной полосе пр. Кирова на участке от пр. Ленина до ул. Советской, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Томска.

Как уточняется, подрядчик городской администрации будет выполнять работы по благоустройству бульвара по пр. Кирова.

- Временное затруднение движения связано с погрузкой и выгрузкой материалов и планировкой склонов, – говорится в сообщении. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства и просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU