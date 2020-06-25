2020-06-25T05:10:22+03:00
Общество

В колледжах и техникумах Томской области сегодня пройдет "День выпускника-2020"

Из-за пандемии коронавируса праздник впервые состоится в онлайн формате
Антонина Ленская
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Массовых торжеств в честь окончания колледжей и техникумов в 2020 году не будет.Массовых торжеств в честь окончания колледжей и техникумов в 2020 году не будет.Фото: из открытых источников
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В 2020 году путевку во взрослую жизнь и профессию получат 5 395 выпускников томских колледжей и техникумов. Из них 534 стали обладателями дипломов с отличием и высоких отметок по всем учебным дисциплинам.

Финалом учебного года станет торжественная церемония награждения «День выпускника СПО - 2020». Традиционный бал краснодипломников пройдет сегодня, 25 июня, в онлайн-формате. Трансляция основных мероприятий будет организована на единой медиаплощадке, а их информационное сопровождение – на радио и телевидении.

Старт выпускному марафону даст программа «Однажды утром» на губернском телеканале «Томское время». В 10.00 его продолжит прямой эфир с руководителями департамента СПО и студентами на радио «Сибирь». В 14.00 пройдет специальное шоу «Мастер на все руки», в 16.00 – онлайн-квиз о профессиях. В 18.00 «День выпускника СПО - 2020» завершит вечернее шоу, где будут разыграны призы, а «героев» в прямом эфире поздравят представители обладминистрации, работодатели и директора учреждений профобразования.

Как сообщили в областном департаменте СПО, за достижения в учебе и общественной работе лучшие выпускники будут отмечены благодарственными письмами. Фотографии ребят и их наставников разместят на билбордах на улицах Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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