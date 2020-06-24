В Томском госуниверситете создали виртуальный заповедник для изучения животных

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:16:53+03:00

Новая программа поможет погрузиться в мир природы и животных Фото: из открытых источников

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Магистрантка ИПМКН ТГУ Юлия Прокудина создала виртуальный заповедник, позволяющий изучать диких животных в естественной среде их обитания, сообщает пресс-служба вуза.

Экосистемы выполнены максимально приближенно к жизни, по желанию пользователь может вносить в них изменения – убирать и добавлять новых животных, менять их ареал. Новый IT-продукт открывает дополнительные возможности для обучения школьников. Музеи природы в перспективе смогут использовать виртуальный заказник для проведения экскурсий в саваннах, тропических лесах, Арктике и других климатических районах. Диссертационная работа выполнена на базе AR/VR-лаборатории Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ.

Чтобы выполнить выпускную работу, студентке пришлось погрузиться в биологию: изучить классификацию живых организмов, их сред обитания, особенности поведения, взаимосвязи. Практическое выполнение включало проектирование образа будущего продукта (разработку пользовательского сценария, интерфейса, анимации, аудиосопровождения и т.д.) и техническое воплощение идеи.

– Конечный IT-продукт позволяет пользователю самому создавать сцены экосистем, то есть добавлять новые объекты – животных, птиц, растения, – говорит Юлия Прокудина.

VR-заповедник сопровождается инструкцией для учителя (как создавать новые сцены, добавлять объекты) и ученика (рекомендации по перемещению в виртуальном пространстве).

Как отмечает научный руководитель магистрантки, заведующий лабораторией VR/AR-технологий ИПМКН ТГУ Андрей Приступа, создан работающий прототип. Со временем после доработки этот симулятор можно будет предложить образовательным учреждениям.

Ранее на базе лаборатории был создан «пилот»-симулятор для преподавателей безопасности жизнедеятельности (БЖД).

ИСТОЧНИК KP.RU